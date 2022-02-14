Эксперт Власов: всем пенсионерам в РФ могут выплатить по 10 000 рублей от Путина уже в марте 2022 года

Очередное единовременное пособие для российских пенсионеров власти планируют выдать уже через несколько недель.

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, сейчас как никогда высока необходимость повторения единовременных выплат, которые производились осенью 2021 года. Инициатором выплаты в 10 тысяч рублей был лично президент страны Владимир Путин.

Тогда деньги получили все, даже работающие пенсионеры.

Сейчас также остро встал вопрос помощи пожилым россиянам. Власов уверен, что президент может стать организатором новой волны выплат.

«Глава России доказал, что власть не отказывается от своих обещаний и всегда готова поддерживать всех пенсионеров», - подчеркнул пенсионный эксперт.

По мнению Власова, информация об очередных выплатах появится уже в первых числах марта, когда Путин выступит на Федеральном собрании.

«Росстат сообщает о том, что рост инфляции продолжает бить рекорды. Индексация пенсий на 8,6 процентов опять отстает от реальной и пожилых россиян необходимо поддержать финансово. Поэтому так необходимы разовые выплаты», - резюмировал эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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