Граждане в России получат по 20 тыс. рублей на карту «Мир» от ПФР в феврале 2022 года

Большое количество российских граждан получат до конца февраля денежные выплаты от Пенсионного фонда. Это касается, в том числе выплат, которые по тем или иным причинам были задержаны.

Это касается в первую очередь выплат, которые граждане получают на малолетних детей за ноябрь и декабрь прошлого года.

«Когда же мы получим пособие на детей до полутора лет за ноябрь и декабрь? Единовременное пособие при рождении ребенка не могу получить с ноября. В каком размере я получу единовременное пособие, назначенное в декабре?», - пишут люди в соцсетях.

Специалисты ПФР разъяснили, что указанные выплаты для неработающих граждан с 2022 года перешли в введение Пенсионного фонда. Поэтому все денежные выплаты, которые до сих пор граждане не получили, придут им до конца текущего месяца.

«Задолженность, накопленная органами социальной защиты, будет погашена Пенсионным фондом в течение февраля», - сообщили в ПФР.

Следует уточнить, что минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в среднем равен 7600 рублям. Однако, с учетом районных коэффициентов, которые действуют во многих регионах, сумма может увеличится до 10 тысяч рублей. Все денежные средства поступят гражданам на банковские карты платежной системы «Мир».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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