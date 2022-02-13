Доплату до 12 300 рублей уже могут оформлять россияне

12,3 тыс. рублей смогут получить многие россияне уже с февраля 2022 года.

Речь идет о выплате семьям, в которых растут дети в возрасте от трех до семи лет, передает PRIMPRESS . Данная выплата выросла в 2022 году после того, как поднялись показатели прожиточных минимумов.

Важно отметить, что претендовать на эту выплату могут только те российские семьи, в которых уровень дохода ниже прожиточного минимума. Пособие составляет от 50% до 100% прожиточного минимума ребенка в зависимости от ситуации, в которой оказалась семья.

Чтобы получить такую выплату, необходимо подать заявление в ПФР. Размер этого пособия составляет 12 274 рубля, но с учетом районных коэффициентов выплата может быть выше. Например, в Бурятии это 14 086 рублей, а в Забайкальском крае - 15 669 рублей.

После того как заявление рассмотрят специалисты, будет принято решение о назначении выплаты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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