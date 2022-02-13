Пожилым гражданам в России придут крупные выплаты на карту уже 15 февраля 2022 года

Власов разъяснил о разовой выплате пенсионерам в России в 14 тыс. рублей 14 февраля 2022 года
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15 февраля многие российские пенсионеры получат выплату по линии отделений социальной защиты.
Эксперты объяснили, что выплаты будут начислены в качестве компенсации оплаты капитального ремонта, передает PRIMPRESS.
Выплачивается эта компенсация тем пожилым гражданам, которым уже исполнилось 70 лет. Эта категория пенсионеров получит 50% от общей стоимости такой услуги. В среднем в качестве компенсации будет начислено 200-300 рублей. Приходить такая выплата будет ежемесячно.
В ряде регионов получат выплаты льготники - жертвы политических репрессий. В Ленинградской области этой категории выплачивают компенсацию за оплату коммунальных услуг. Им будут начислять около 2-3 тыс. рублей.
Будет выплачена компенсация за оплату коммунальных услуг тем, кто подвергся радиационному воздействию во время аварии на Чернобыле или на объединении «Маяк». Им тоже начислят в качестве компенсации около 2 тыс. рублей.
Поэтому эксперты отмечают, что уже сегодня пенсионерам можно проверять свои карты, поскольку им снова начислят выплату от государства.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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