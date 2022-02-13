Пожилым гражданам в России придут крупные выплаты на карту уже 15 февраля 2022 года

Сегодня, 16:24

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Пожилым гражданам в России придут крупные выплаты на карту уже 15 февраля 2022 года
Фото из открытых источников

15 февраля многие российские пенсионеры получат выплату по линии отделений социальной защиты.

Эксперты объяснили, что выплаты будут начислены в качестве компенсации оплаты капитального ремонта, передает PRIMPRESS.

Выплачивается эта компенсация тем пожилым гражданам, которым уже исполнилось 70 лет. Эта категория пенсионеров получит 50% от общей стоимости такой услуги. В среднем в качестве компенсации будет начислено 200-300 рублей. Приходить такая выплата будет ежемесячно.

В ряде регионов получат выплаты льготники - жертвы политических репрессий. В Ленинградской области этой категории выплачивают компенсацию за оплату коммунальных услуг. Им будут начислять около 2-3 тыс. рублей.

Будет выплачена компенсация за оплату коммунальных услуг тем, кто подвергся радиационному воздействию во время аварии на Чернобыле или на объединении «Маяк». Им тоже начислят в качестве компенсации около 2 тыс. рублей.

Поэтому эксперты отмечают, что уже сегодня пенсионерам можно проверять свои карты, поскольку им снова начислят выплату от государства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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