Решение принято: россиянам выплатят по 10 тысяч рублей с 16 февраля

В феврале многие россияне смогут получить по 10 тыс. рублей, если выполнят определенное условие.

Выплата будет доступна в любом регионе страны, пишет PRIMPRESS .

Так, власти готовы заплатить 10 тыс. рублей тем, кто сдаст добровольно в полицию оружие. Это может быть найденное оружие либо то, которое хранится дома. Оружие следует принести в полицию, где можно написать заявление на его сдачу. И после этого государство выплатит заявителю 10 тыс. рублей. Но важно помнить, что это разовая выплата.

Стоит отметить, что в ряде регионов можно за сданное оружие получить даже больше. Это связано с тем, что размер данного пособия зависит от региона проживания человека. Также размер выплаты зависит от того, какое оружие сдается.

За добровольно сданный автомат можно получить 12 тыс. рублей, а за добровольно сданный карабин – 10,5 тыс. рублей. 6 тыс. рублей государство выплатит за каждую единицу охотничьего гладкоствольного оружия. Тем же, кто сдаст гранатомет, выплатят 15 тыс. рублей.

Сданное оружие будет направлено на проверку, и если проверка пройдет успешно, то деньги за сданное оружие перечислят на счет человека, который его сдал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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