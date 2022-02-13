Часть граждан в России получит на карту «Мир» по 7500 рублей с 15 февраля

С 15 февраля на банковские карты «Мир» многие россияне получат денежную выплату.

Начислят ее всем, кто участвовал в программе туристического кэшбэка, организованного правительством, сообщает PRIMPRESS .

Для участия в программе необходимо было приобрести тур по России через специальный сайт и оплатить его картой «Мир». Важно отметить, что программа действует только в определенные месяцы.

В 2022 году программа была запущена Ростуризмом с середины января. И как раз с 15 января получат кэшбэк те, кто приобрел туры в период с 9 по 13 февраля. Начислят этим туристам 20% от общей суммы покупки, но не более 20 тыс. рублей с одного путешествия.

В Ростуризме сообщили, что самыми популярными направлениями для путешествий среди наших граждан сейчас являются Сочи и Крым. Например, тур в Крым или Сочи на данный момент составляет от 35 до 40 тысяч рублей. С учетом таких цен на туры, вернется по программе туристического кэшбэка около 7,5 тыс. рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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