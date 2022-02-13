Гражданам России зачислят по 500 руб. на карту «Мир» в феврале 2022 года

Денежную выплату в размере 500 рублей получат многие россияне, у которых есть карта национальной платежной системы «Мир».

В пресс-службе платежной системы объяснили, кто из владельцев пластика будет получать дополнительные деньги, передает PRIMPRESS .

Данная выплата будет начислена участникам акции, которую оператор карт организовал с одним из крупнейших в России онлайн-продавцов Ozon.

Так, до 10%, от покупки, но не более 500 рублей смогут вернуть себе те, кто приобретет товар через сайт Ozon. Важно отметить, что данная выплата распространяется на покупки книг, различных гаджетов и многих других товаров. Подробно узнать об акции можно на сайте Ozon.

Чтобы вернуть часть средств за товар, необходимо зарегистрировать карту, после чего оплатить ею покупку. Деньги будут начислены в течение недели, но не ранее чем через три рабочих дня.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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