Госдума России хочет отменить госпошлину при вступлении в наследство для пенсионеров

Сегодня, 21:34

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Госдума России хочет отменить госпошлину при вступлении в наследство для пенсионеров
Фото из открытых источников

Новое послабление для российских пенсионеров может быть внедрено уже в ближайшее время — речь идет об избавлении такой категории населения от уплаты госпошлины при вступлении в наследство. Известно, что соответствующий законопроект уже был подан на рассмотрение в Госдуму РФ, передает «URA.Ru».

Депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Василий Власов аргументировал необходимость введения новой льготы для пенсионеров, которые вступают в право наследования, и направил предложение главе Минтруда Антону Котякову. Василий Власов отметил, что сумма госпошлины традиционно имеет высокий показатель, что часто является неподъемным для пенсионеров. 

«Мы хотим избавить пенсионеров от уплаты госпошлины при вступлении в право наследования. Ведь размер госпошлины представляет собой существенную сумму, обычно соразмерную ежемесячной пенсии или даже превышающую ее», - прокомментировал Василий Власов. 

Известно, что на сегодняшний день все наследники первой очереди, которые вступают в право наследования, должны заплатить налог в 0.3% от оценочной стоимости имущества — при этом несовершеннолетние граждане, ветераны ВОВ и герои СССР освобождены от такого обязательства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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