Власов: Граждане в России получат выплату по 6 тыс. 400 рублей за советский стаж

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о том, как можно получить доплату к пенсии за период работы в СССР.

За весь стаж работы в СССР, объяснил он, средства начисляются Пенсионным фондом России, передает PRIMPRESS .

Даже сейчас те люди, которые выходят на пенсию, если у них есть какой-то период работы до 1991 года, могут получить дополнительные проценты. Поэтому не стоит верить информации о том, что советский стаж не учитывается и не влияет на размер пенсии.

В ПФР сообщили, что стаж до 1991 года, если есть доказательства того, что человек работал, учитывается через так называемую валоризацию. Так, за 10 лет стажа до 1991 года расчетный пенсионный капитал вырастет на 20%. Поэтому пенсия будет рассчитываться с учетом этого периода работы.

«Таким образом, и тем гражданам, которым уже установлена пенсия, и тем, кто только сегодня ее оформляет, пенсия устанавливается с учетом «советского» стажа и дополнительных коэффициентов за него, если гражданин осуществлял трудовую деятельность в указанный период», - объяснил Власов.

Максимально же за период работы в советское время можно получить к пенсии 6 338 рублей. Эта сумма будет добавлена к пенсии, которая формировалась уже после развала Советского Союза.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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