Кому 15 февраля придет сразу 9300 рублей от ПФР

С 15 февраля многие россияне получат по линии Пенсионного фонда выплату в размере 9,3 тыс. рублей.

Это выплаты, которые государство начисляет родителям, воспитывающим своих детей в одиночку, передает PRIMPRESS . Их получать могут те одинокие родители, детям которых от 8 до 17 лет и есть судебное решение об уплате алиментов.

Еще одним условием для начисления пособия является низкий доход семьи. Так, в среднем на одного члена семьи доход не может превышать прожиточный минимум, чтобы выплату назначили. Есть также дополнительные условия по имуществу.

Приходит такая выплата на карты национальной платежной системы «Мир».

Многие россияне получили эту выплату уже в первые числа февраля. В основном она пришла на карты 3 февраля. Но в ряде регионов из-за технического сбоя выплата будет начислена позднее, объяснили в ПФР.

Отметим, что в Хабаровском крае это пособие составляет 9 293 рубля. Поэтому всем семьям этого региона, которые попали под вышеуказанные критерии, с 15 февраля придет такая сумма.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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