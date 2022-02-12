Всех граждан в России, у кого есть любая карта Сбербанка, ждет сюрприз с 15 февраля 2022 года

Жителям Российской Федерации, имеющим любую карточку Сбербанка, сообщили о новых правилах, которые будет скоро внедрять руководство данного финансового учреждения. В настоящее время у банка имеются широкомасштабные планы по вводу инновационного сервиса, который призван отслеживать задолженности, имеющиеся у соотечественников. Такую информацию сообщил директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Петр Днепровский. Об этом сегодня, в понедельник, 14 февраля 2022 года, пишет онлайн издание PRIMPRESS.

Как утверждает ответственный чиновник банка, подавляющее большинство граждан Российской Федерации живут, и даже не догадываются, что у них возникла какая-либо задолженность. Людям становится известно о долге только после того, как с их банковской карточки списывается определенная сумма денег. Для исключения подобных случаев, Сбер теперь внедряет совершенно новый, современный сервис. Данная услуга призвана своевременно предоставлять банковским клиентам информацию по их задолженности. Электронный функционал предназначен для отслеживания показателей исполнительных производств, возбуждаемых приставами суда.

Когда на гражданина будет заведено дело, компьютерная программа направит ему соответствующее уведомление. Новый сервис будет завязан на портал государственных услуг. Соответственно, вся информация будет идти оттуда. После регистрации на портале владелец карты сможет получать все данные по исполнительным производствам и другим действиям приставов, а также при желании получить по ним выписку.

Общее число долгов, накопленных россиянами за последний год, превышает уже несколько триллионов рублей, а потому нововведение будет очень актуально для граждан, уверены в банке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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