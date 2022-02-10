Нефтяной трюк РФ способен нанести урон мировой экономике

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Эксперт по вопросам энергетики Борис Марцинкевич говорит, что если за рубеж перестанут поставлять российскую нефть, это спровоцирует неподъемный для Запада рост стоимости на энергоресурс. Об этом сообщает solenka.info.
«Совершенно очевидно, что прекращение поставок нефти со стороны России обернется крахом для мировой экономики. Европейские нефтеперерабатывающие заводы строились специально под тяжелую российскую нефть марки Urals», – отмечает он.
Соединенные Штаты и государства Евросоюза регулярно проводят встречи с крупнейшими странами-экспортерами топлива во всех частях мира. На переговорах Вашингтон и Брюссель ищут альтернативных поставщиков нефти. Западные страны пытаются обезопасить себя на тот случай, если Россия перекроет экспорт черного золота на фоне эскалации вокруг Украины. Москва много раз отмечала, что планирует выполнять обязательства по продаже энергоресурсов в ЕС и дальше.
«Несмотря на то, что сейчас мы наблюдаем бряцание оружием, шансы на то, что российские энергоносители на 100% исчезнут, практически равны нулю. Если российское топливо целиком убрать с рынка, это полностью подорвет мировую экономику», – сказал Ситтон.
С 2008 по 2009 год дефицит на нефтяном рынке составлял всего лишь 3%, но даже тогда стоимость черного золота увеличилась до 140 долларов за баррель. Если Россия перестанет экспортировать топливо, то цена за единицу объема подрастет до 200-300 долларов.
Европа может воспользоваться закупкой нефти у альтернативных поставщиков таких как Малайзия, Венесуэла и Канада. Но приобретать топливо в каждой из этих стран можно будет недолго, так как их ресурсы быстро исчерпаются.
За два года «топливного перерыва», который гипотетически может появиться у Европы, странам придется определиться, какой маркой нефти пользоваться в будущем, объясняет Марцинкевич. Пока государства будут выбирать следующий тип энергоресурса, рынок будет нестабильным.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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