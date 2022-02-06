ПФР объявил гражданам в России о двух новых сюрпризах к пенсии в феврале 2022 года

Сегодня, 00:49

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ПФР объявил гражданам в России о двух новых сюрпризах к пенсии в феврале 2022 года
Фото из открытых источников

В Пенсионном фонде России рассказали об изменениях, которые коснутся пенсий граждан в феврале текущего года. Вместе с ежемесячными выплатами многие россияне получат дополнительные бонусы, сообщает информационное агентство PRIMPRESS.

В первую очередь изменения относятся к тем людям, которые получают страховые пенсии по старости. Эти граждане в феврале увидят на своих счетах денежные прибавления. Это значит, что пенсии россиянам придут в увеличенном виде, с учетом повышенной индексации, которая была утверждена президентом. Стоит отметить, что речь идет только о неработающих гражданах.

«Пенсионный фонд проиндексировал страховые пенсии неработающих пенсионеров. Вместе с пенсией за февраль им поступит доплата за январь с учетом индексации пенсии с 5,9% до 8,6%. Все выплаты придут автоматически, обращаться в ПФР нет необходимости», – объяснили в ведомстве.

Кроме этого, еще один приятный сюрприз ожидает всех, кто имеет любую группу инвалидности. Такие граждане получат двойные выплаты, поскольку для них проиндексированы еще и ЕДВ, которые они получают каждый месяц.

«Страховые пенсии по инвалидности проиндексированы на 8,6%. В феврале вы получите вместе с пенсией за февраль доплату за январь с учетом индексации пенсии с 5,9% до 8,6%. С 1 февраля проиндексирована на 8,4% ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают все инвалиды», – объяснили в Пенсионном фонде.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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