Bloomberg: США попали в зависимость от дизтоплива из РФ

Сегодня, 00:19

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Bloomberg: США попали в зависимость от дизтоплива из РФ
Фото из открытых источников

Зависимость Америки этой зимой от российского дизельного топлива значительно увеличилась, сообщает агентство Bloomberg.

На Северо-Востоке Штатов сейчас холодный период, а традиционные поставщики топлива – Европа и Канада – столкнулись со своими трудностями, поэтому стране приходится использовать больше дизельного топлива, поставляемого из России.

В феврале 2022 года из России в Америку направится более 1,55 млн баррелей дизельного топлива. Это является рекордным показателем, начиная с периода 2019 года. Сейчас это практически четверть (22%) от всего импорта дизельного топлива.

Издание Bloomberg сообщает, что увеличение импорта из России говорит о том, насколько сильно российская сторона оказалась ключевым объектом в плане снабжения мира нефтью. При этом мировой рынок обеспокоен заявлением властей Америки о том, что будут отвечать санкциями при возможном вторжении России на Украину, отмечает агентство.

Восточная часть Соединенных Штатов сильно зависит от импорта дизтоплива, так как за последние несколько лет мощности по переработке нефти значительно сократились из-за уменьшения рентабельности. Кроме этого запасы дизельного топлива упали до минимальных показателей за последние восемь лет.

В середине октября конгрессмены, представляющие Республиканскую партию, предсказали для США зависимость от России и Китая из-за «антиамериканской» энергетической политики президента Джо Байдена.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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