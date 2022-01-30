Можно успеть купить: названы продукты, которые подорожают на 20%

Россиян предупредили о подорожании в самое ближайшее время еще одной категории продуктов питания.

Речь идет о молочной продукции. Как известно эта продукция пользуется большим потребительским спросом в России. О подорожании уже сообщила компания Danone. Именно ей принадлежат такие бренды, как «Простоквашино» и «Активиа».

Большая часть ассортимента этих брендов станет дороже уже в первых числах февраля. Как объясняют специалисты, все дело в том, что в последнее время значительно подорожали составляющие продукции компании. В результате значительно выросла себестоимость продукции. Естественно в убыток работать никто не станет. Поэтому и было принято решение о повышении цен.

На рост стоимости также повлияло подорожание логистики, аренда и многие другие важные платежи. Именно по этим причинам о повышении цен на продукцию заявили в бренде «Фрутоняня».

Как сообщили специалисты Danone, по предварительным просчетам цены на молоко и сырье взлетят еще на 17%. А это, без сомнения, напрямую отразится на покупателях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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