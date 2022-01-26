Пенсионерам в России объявили об отмене новой индексации на 8,6%

Многих российских пенсионеров обнадежили серьезным увеличением выплат в феврале, но на них не стоит рассчитывать. При этом повторной индексации пенсий на 8,6 процентов производиться не будет, но доплата все же должна поступить пенсионерам. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, как сообщает источник PRIMPRESS.

Он говорит, что сейчас в Сети появилось слишком много информации об объявленной президентом Владимиром Путиным новой индексации пенсий на 8,6%.

«Пишут все что угодно: и что размер индексации будет на самом деле выше, и что индексации не будет вообще. Пенсионеров буквально закидали разнородной информацией», – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что точно не стоит рассчитывать пожилым гражданам, на повторную индексацию. Ведь после слов главы государства многие подумали, что в феврале выплаты снова повысят, используя показатель 8,6%.

«Но это не так. Индексация установлена с января, а это значит, что в феврале пенсионерам поступит лишь разница между новым показателем и старым. Это всего лишь 2,7%. Рассчитывать на большую прибавку я бы не советовал», – подытожил Власов.

При этом работающие пенсионеры по-прежнему не смогут получить доплату, пока трудятся. Все пропущенные индексации им начислят после того, как они уволятся с места работы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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