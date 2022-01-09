Повторение 2015 года: Что может произойти с банковскими вкладами в РФ

Эксперты рассказали, что может ожидать банковские вклады в 2022 году.

По мнению аналитиков, ставки по вкладам в рублях будут расти и далее. Сейчас, сообщает РГ , средний показатель максимальных процентных ставок по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках страны составляет 7,4%. Но вскоре он может снова подняться.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган полагает, что возможен даже вариант повторения событий 2015 года. Тогда ЦБ поднял ключевую ставку до 17%, что повлекло и повышение ставок по депозитам до 13%.

Коган прогнозирует, что в ближайшее время появится возможность размещать вклады под 8% годовых. Но подорожают также и кредиты. Они могут вырасти даже до 13%. Подорожают также автокредиты и потребительские займы.

Пока же эксперт рекомендовал обратить внимание на облигации как инструмент для хранения и увеличения накоплений. Он отметил, что в некоторых сферах в этом году будут выпускать облигации с доходом в 10% годовых и даже выше.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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