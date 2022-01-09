Повторение 2015 года: Что может произойти с банковскими вкладами в РФ

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз с 10 января
Россиянам, получающим пенсии или другие социальные выплаты от государства, сообщили об изменении покупательной...Подробнее
Эксперты рассказали, что может ожидать банковские вклады в 2022 году.
По мнению аналитиков, ставки по вкладам в рублях будут расти и далее. Сейчас, сообщает РГ, средний показатель максимальных процентных ставок по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках страны составляет 7,4%. Но вскоре он может снова подняться.
Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган полагает, что возможен даже вариант повторения событий 2015 года. Тогда ЦБ поднял ключевую ставку до 17%, что повлекло и повышение ставок по депозитам до 13%.
Коган прогнозирует, что в ближайшее время появится возможность размещать вклады под 8% годовых. Но подорожают также и кредиты. Они могут вырасти даже до 13%. Подорожают также автокредиты и потребительские займы.
Пока же эксперт рекомендовал обратить внимание на облигации как инструмент для хранения и увеличения накоплений. Он отметил, что в некоторых сферах в этом году будут выпускать облигации с доходом в 10% годовых и даже выше.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Россиянам, получающим пенсии или другие социальные выплаты от государства, сообщили об изменении покупательной...Подробнее
Аналитики выяснили, что порядка 63% представителей Смольного не хотят продолжать жить в России. На это указал закрытый...Подробнее
Увеличенный процент индексации могут начислить отдельной категории пенсионеров. Решение об увеличенном проценте...Подробнее
Боевикам удалось захватить в аэропорту Алма-Аты пассажирский авиалайнер, который должен был лететь в Москву. Об этом...Подробнее
Российским бойцам, прибывшим на зачистку Международного аэропорта Алма-Аты, пришлось столкнуться в бою с большим...Подробнее
В России скоро грянет денежная реформа, крупнейшая с периода 90-х годов прошлого века. Речь идет о внедрении новой...Подробнее
При этом в городе наблюдается дефицит кадров и самих медучреждений. За федеральные деньги медучреждениям...Подробнее
Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев рассказал россиянам о вопиющих фактах. В частности, он сообщил, что Россия...Подробнее
В Центральном банке Российской Федерации рассказали, что будет с вкладами в банках граждан в первом месяце 2022 года....Подробнее
Эксперты рассказали о нескольких категориях граждан, которые смогут получить единовременную денежную выплату в размере...Подробнее
Комментировать