Юрист Оганова объяснила россиянам, почему нельзя отменить пенсионную реформу в стране

Сегодня, 12:44

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Юрист Оганова объяснила россиянам, почему нельзя отменить пенсионную реформу в стране
Фото из открытых источников

Российским гражданам рассказали о том, почему в стране нельзя отменить пенсионную реформу. Причина в том, что впоследствии наступит полное изменение нормативно-правового регулирования. Эту информацию предоставил новостной портал «Царьград», ссылаясь на заявление доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве России Натальи Огановой.

«Реформа — это не сделка, чтобы признать ее действительной или недействительной. Если пересматривать ту инициативу, которая была изначально утверждена, то нужно опять же на законодательном уровне новую концепцию утверждать и, соответственно, менять нормативно-правовое регулирование в полном объеме», – объяснила специалист. 

Подобное мероприятие, по мнению эксперта, требует детального и долгого рассмотрения. Для этого придется составлять новые расчеты показателей. Наталья Оганова рассказала, что в тот период, когда в стране утверждали пенсионный возраст, учитывали тот факт, что в России проживает большое количество неработающих пенсионеров. В то же время, у Пенсионного фонда страны нет достаточно денег для выплат. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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