Центробанк сообщил, что будет с вкладами граждан в России в январе 2022 года

В Центральном банке Российской Федерации рассказали, что будет с вкладами в банках граждан в первом месяце 2022 года. Специалисты определили базовый уровень доходности по депозитам на январь текущего года.

Российский финансовый регулятор сообщил, что произойдет с вкладами в банках на протяжении текущего месяца, как передает solenka.info.

На первый месяц нынешнего года, как отмечается, эксперты установили базовый уровень доходности по депозитам. Специалисты Центрального Банка России подчеркнули, что ожидается рост доходов, который затронет все вклады в рублях на любой срок.

Например, доходность открываемого до востребования вклада в минувшем месяце была равна порядка 7,034%. В этом месяце она составит уже 7,707%. Что касается доходности оформляемых на срок до 90 дней депозитов, то она увеличится до 7,557%, хотя составляла 7,250%. Ставки вкладов сроком от 181 дня составят 8,5%, поднявшись более чем на 0,5%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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