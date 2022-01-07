Центробанк сообщил, что будет с вкладами граждан в России в январе 2022 года

Сегодня, 13:09

0

Image 16+
Центробанк сообщил, что будет с вкладами граждан в России в январе 2022 года
Фото из открытых источников

В Центральном банке Российской Федерации рассказали, что будет с вкладами в банках граждан в первом месяце 2022 года. Специалисты определили базовый уровень доходности по депозитам на январь текущего года.

Российский финансовый регулятор сообщил, что произойдет с вкладами в банках на протяжении текущего месяца, как передает solenka.info.

На первый месяц нынешнего года, как отмечается, эксперты установили базовый уровень доходности по депозитам. Специалисты Центрального Банка России подчеркнули, что ожидается рост доходов, который затронет все вклады в рублях на любой срок.

Например, доходность открываемого до востребования вклада в минувшем месяце была равна порядка 7,034%. В этом месяце она составит уже 7,707%. Что касается доходности оформляемых на срок до 90 дней депозитов, то она увеличится до 7,557%, хотя составляла 7,250%. Ставки вкладов сроком от 181 дня составят 8,5%, поднявшись более чем на 0,5%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Россиян ждет крупнейшая с 90-х денежная реформа

Сегодня, 16:19

Кто 10 января получит 10 000 рублей от ПФР

Сегодня, 16:19

Центробанк сообщил, что будет с вкладами граждан в России в январе 2022 года

Сегодня, 13:09

Депутат Госдумы: каждого россиянина грабят на 1 млн рублей в год

Сегодня, 12:49

Эксперт напомнил кредитным должникам о введенном для них в этом году послаблении

Сегодня, 11:09

Пожилым гражданам в России увеличат процент индексации пенсий по решению Путина

Сегодня, 09:39

По 10 тыс. рублей в месяц получит одна категория граждан России в 2022 году

Сегодня, 09:24

Россияне получат выплату в 20 тысяч рублей за каждого рожденного ребенка

Сегодня, 09:19

Пенсионную реформу в РФ могут отменить из-за Казахстана

Сегодня, 09:14

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз с 10 января

Вчера, 16:14

Деньги зачислятся на карту: пенсионерам придет по 21 тыс. рублей с 10 января

Вчера, 15:09

Сбербанк запустил для россиян вклад с самым высоким доходом до 8% годовых

Вчера, 12:04

Сбербанк РФ предупредил всех граждан в России , кто оставляет деньги на банковской карте

Вчера, 10:09

Пенсионный эксперт Власов раскрыл гражданам в России несправедливость выплат на погребение

Вчера, 09:24

Одна категория граждан в России получит разовую выплату в 35 тыс. рублей

7-01-2022, 21:54

Россиянам объяснили, как получить доплату к пенсии за длительный стаж работы

7-01-2022, 21:54

Российским пенсионерам пообещали увеличить пенсии до 20000 рублей

7-01-2022, 18:59

Выяснена истинная причина индексации пенсий граждан в России всего на 5,9%

7-01-2022, 13:24

Хазин предупредил всех граждан РФ о неизбежной девальвации в 2022 году

7-01-2022, 13:24

Сосновский рассказал гражданам в РФ, что будет с ценами в России в 2022 году

7-01-2022, 11:24

Комментировать

  • в то время инфляция 20%
Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Выяснена истинная причина индексации пенсий граждан в России всего на 5,9%

Выяснена истинная причина индексации пенсий граждан в России всего на 5,9%

7-01-2022, 13:24

0

Эксперты рассказали об истинной причине проведения индексации пенсий в России в 2022 году всего на 5,9 процентов. Они...

Подробнее
Поручение Путина по пенсиям граждан в России противоречит другому поручению

Поручение Путина по пенсиям граждан в России противоречит другому поручению

7-01-2022, 13:29

0

Как стало известно информационному источнику solenka.info, поручение Путина по пенсиям граждан в России противоречит...

Подробнее
В рождественские морозы Петербург от снега чистят всего 306 единиц спецтехники

В рождественские морозы Петербург от снега чистят всего 306 единиц спецтехники

7-01-2022, 15:08

0

Убирать улицы заснеженного и заледенелого Петербурга днем 7 января вышло всего 306 уборочных машин, свидетельствуют...

Подробнее
Деньги зачислятся на карту: пенсионерам придет по 21 тыс. рублей с 10 января

Деньги зачислятся на карту: пенсионерам придет по 21 тыс. рублей с 10 января

Вчера, 15:09

0

Пенсии в новом исчислении начнут поступать очень многим гражданам преклонного возраста в Российской Федерации, начиная...

Подробнее
Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз с 10 января

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз с 10 января

Вчера, 16:14

0

Россиянам, получающим пенсии или другие социальные выплаты от государства, сообщили об изменении покупательной...

Подробнее
Пожилым гражданам в России увеличат процент индексации пенсий по решению Путина

Пожилым гражданам в России увеличат процент индексации пенсий по решению Путина

Сегодня, 09:39

0

Увеличенный процент индексации могут начислить отдельной категории пенсионеров. Решение об увеличенном проценте...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Россиян предупредили о подорожании до 25% трех категорий продуктов с 10 января 2022 года

Россиян предупредили о подорожании до 25% трех категорий продуктов с 10 января 2022 года

7-01-2022, 13:44

0

Такой факт будет неизбежным для всех покупателей. После новогодних праздников в России ожидается новое повышение цен на...

Подробнее
Сбербанк РФ предупредил всех граждан в России , кто оставляет деньги на банковской карте

Сбербанк РФ предупредил всех граждан в России , кто оставляет деньги на банковской карте

Вчера, 10:09

0

Председатель правления Сбербанка Герман Греф обратил внимание граждан на крайне высокую инфляцию, в которой Россия...

Подробнее
Геннадий Зюганов дал совет президенту и премьеру в связи с ситуацией в Казахстане

Геннадий Зюганов дал совет президенту и премьеру в связи с ситуацией в Казахстане

6-01-2022, 21:29

0

В Telegram-канале политика появилась запись, в которой он призывает президента и премьера внимательно изучить события,...

Подробнее
За федеральные деньги в Петербурге решат проблему с оборудованием в больницах 

За федеральные деньги в Петербурге решат проблему с оборудованием в больницах 

Вчера, 17:53

0

При этом в городе наблюдается дефицит кадров и самих медучреждений. За федеральные деньги медучреждениям...

Подробнее

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться