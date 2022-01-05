Выяснена истинная причина индексации пенсий граждан в России всего на 5,9%

Эксперты рассказали об истинной причине проведения индексации пенсий в России в 2022 году всего на 5,9 процентов. Они утверждают, что российское правительство попало в так называемый «замкнутый круг».

Как сообщает информационное издание Ufanotes.ru, ссылаясь на источник Primpress, об этом заявил пенсионный эксперт Сергей Власов.

В РФ индексация страховых пенсий по старости с 1 января 2022 года становила 5,9 процента. Такой показатель подвергся критике со стороны общественности и депутатов Государственной Думы. Фактически, уровень индексации оказался ниже официальной инфляции по итогам 2021 года. Он предварительно составил более 8 процентов.

По мнению специалиста в сфере пенсионных вопросов, низкий процент индексации объясняется тем, что правительство России попало в безвыходную ситуацию. Как известно, рост социальных выплат влечет за собой повышение цен на продукты в магазинах.

После выплаты в сентябре 2022 года по 10 тыс. рублей пенсионерам цены выросли почти на 15%. После того, как деньги у российских пенсионеров закончились, стоимость товаров сохранилась на прежнем уровне.

Как предполагает Власов, президент России Владимир Путин призывает правительство выполнить свои обещания перед пожилыми людьми, но Кабмин не хочет провоцировать появление инфляции в стране.

«Если увеличатся пенсии, то цены стремительно пойдут вверх, а это, в свою очередь, увеличит масштаб бедности. Дело не заключается в том, что в стране нет денег на выплату пенсий», – отметил эксперт Власов.

Минтруд, несмотря на сложившуюся ситуацию, готовит предложения по дополнительной индексации пенсий граждан. Это может быть в виде повторной индексации выплат или выдачи разового пособия. Прогнозируется, что соответствующие решения будут приняты после окончания праздников.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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