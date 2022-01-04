Сбербанк предупредил граждан, у которых есть кредит и квартира

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества, о чем сообщили сотрудники Сбербанка. Они предупредили всех граждан, имеющих при себе договор на кредит или объект недвижимости в собственности. Как заявил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский, на новогодних праздниках такие схемы получают свое наибольшее распространение. Речь идет о том, что мошенники могут оформить на человека кредит или займ, забрать выданные банком средства, а жертве мошенничества придется выплачивать эту сумму самому. Кроме того, неизвестные аферисты направляют свою преступную деятельность в отношении квартир россиян, которые впоследствии отбирались обманным путем, переоформив документы.

Как можно было заметить, новая схема обмана включает в себя полный набор мошеннических инструментов. Дело в том, что с оформленным кредитом мошенники лишают россиян их недвижимости. Специалисты пока не могут ответить, каким образом эти уловки злоумышленникам удаются. Однако они понимают, что новая схема подразумевает воздействие на гражданина таким образом, чтобы он вместе с кредитами еще закладывал и продавал недвижимость, пишет primpress.ru .

В Центробанке России сделали вывод о том, что мошенничество продолжает процветать. Правоохранительные органы предпринимают все усилия, чтобы вернуть владельцам утерянное имущество, но им удается вернуть около восьми процентов похищенного. Похоже, бороться с мошенникам становится все сложнее, так как их приемы все больше отличаются изощренностью. Добавим, что в прошлом году россиянам вернули лишь 13 процентов похищенного, а сейчас этот показатель снизился вдвое.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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