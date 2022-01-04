Эксперты: новый год принесет России десятипроцентное подорожание бензина

По мнению Анны Бодровой, старшего аналитика ИАЦ «Альпари», в текущем году стоимость бензина вырастет примерно на восемь – десять процентов, то есть примерно на пять рублей. Со слов эксперта, подобное подорожание не превысит среднего ежегодного роста цены топлива. На повышении розничной цены вновь скажется увеличение издержек топливных компаний на хранение, логистику и оплату труда

С ней согласен и Павел Баженов, являющийся президентом НТС. Он считает, что темпы инфляции в нынешнем году будут примерно схожи с прошлогодними, то есть составят те же восемь – десять процентов.

В свою очередь, один из руководителей ассоциации «Надёжный партнёр», Дмитрий Гусев отметил, что подобное подорожание будет связано с ожидаемым повышением акцизного сбора, что опять-таки приведёт к росту розничной цены топлива на сумму, озвученную выше.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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