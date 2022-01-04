Всех граждан в России с банковской картой Visa ждет обнуление комиссии в 2022 году

Граждан Российской Федерации, владеющих банковскими карточками, предупредили о том, что в 2022 году их ждут кардинальные перемены. Первоначально изменятся правила для держателей пластика платежной системы Visa. В перспективе на подобные версии будут перестроены все банковские пластиковые карточки. Об этом пишет информационное онлайн издание PRIMPRESS.

Введение всех этих новшеств планируется системой платежей на апрель 2022 года. Как утверждают эксперты в банковской сфере, Visa собирается на 100% обнулить комиссии для тех держателей карт, у которых осуществляются перечисления денег по номеру телефона. Теперь пока в зависимости от банка за эти операции с владельцев снимается дополнительная плата. Сумма взиманий зависит от объёма перечисления и числа переводов на протяжении месяца. Сейчас система платежей будет начинать обнуление комиссий со своего сервиса Visa Alias. Потом другие банки Российской Федерации будут решать самостоятельно — отменять ли им плату за переводы денег, или оставить.

Банковские аналитики уверены, что в результате к аналогичному решению придут также и остальные игроки рынка. Безусловно — переводы с карты на карту по номеру телефона должны будут стать «бесплатными» в 2022 году. Эта удобная новация должна затронуть всех без исключения владельцев банковских карт в России. Сейчас данная возможность доступна тем, кто переводит деньги в рамках Системы быстрых платежей от Центробанка РФ. Однако пользуются этой системой еще не все банки в стране, плюс ко всему некоторые финансовые учреждения сами устанавливают для своих клиентов правила: комиссия может взиматься при определенных условиях, которые прописаны в договоре.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700