Россиянам автоматически добавят 2 тыс. 600 рублей к пенсии с 8 января

ПФР: 18 000 рублей начнут выдавать с сегодняшнего дня
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С января многие выплаты россиянам будут начисляться в автоматическом режиме. С нового года вступило в силу правило, согласно которому оформлять такие доплаты гражданам можно будет в беззаявительном порядке. Это стало возможно благодаря использованию информации о доходах и трудовой деятельности граждан, которой располагают различные ведомства. Отныне доплату будут получать все граждане, у которых прожиточный минимум ниже показателей, установленных в регионе. Теперь специалисты ПФР будут самостоятельно анализировать размер пенсий граждан, чтобы выявить всех нуждающихся в доплате, пишет primpress.ru.
Получить денежную помощь в размере, который равен разнице между региональным прожиточным минимумом для пенсионера и его выплатой, смогут неработающие пенсионеры. Например, в Новосибирской области размер такой доплаты составляет 2600 рублей.
Ожидается, что деньги автоматически придут вместе с выплатой сразу на счет пенсионеру с 8 января. Добавим, что прожиточный минимум пенсионеров на федеральном уровне вырос и составляет уже около 11 тысяч рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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