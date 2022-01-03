Делягин сделал прогноз об экономическом будущем России в 2022 году

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Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин озвучил перспективы экономического будущего России на ближайший год. По словам эксперта, в 2022 году будет наблюдаться нестабильная экономическая ситуация в стране, что во многом будет обусловлено последствиями пандемии коронавируса. Об этом пишет «REGNUM».
Российский экономист Михаил Делягин сообщил о необходимости проведения масштабных реформ в сфере экономики, что позволило бы обеспечить восстановительный рост. Одними из путей такой программы развития могла стать смена либеральной верхушки в Минфине и Центробанке.
«Упадок экономики во многом состоялся из-за того, что господа Силуановы и Набиуллины не способны на самостоятельные решительные действия. Такое руководство необходимо менять», - сообщил Делягин.
Эксперт добавил, что после смены верхушки в Центробанке и Минфине необходимо привлечь дополнительные средства в виде внутренних вливаний в реальный сектор — при благоприятном исходе такой программы можно будет успешно реализовать концепцию импортозамещения в России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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