Ожидается рекордная индексация. Пенсионеров обрадовали решением по пенсиям

Российский сетевой ресурс продолжает рассказывать пенсионерам об уровне индексации выплат, который, как заявляется, станет рекордным за последние годы. Решение уже принято и зафиксировано в бюджете Пенсионного фонда на три ближайших года.

При этом речь идет вовсе не о неработающих пенсионерах, которым в январе к выплатам прибавили всего 5,9% - даже меньше перешагнувшего 8% уровня инфляции. Возможно, будет доиндексация, но решение пока не принято, и все разговоры о ней только на уровне слухов.

Однако другую многочисленную категорию пенсионеров обрадовали уже сейчас, бодро утверждают авторы PRIMPRESS. Они имеют в виду получателей социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. Им пенсии обычно пересчитывают ежегодно в апреле. В 2022 году повышение будет рекордным - на 7,7%. Это хоть и не покрывает уровень инфляции, но все же, надо признать, больше процента индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам страны.

В 2023 году социальные и государственные пенсии планируется повышать на скромные 2,5%. Зато в 2024 году получателям таких выплат стоит ожидать на 9,9%.

Акцент делается на том, что это будет рекордный уровень индексации за последние восемь лет. Последнее сильное повышение социальных пенсий датируется 2015 годом (10,3%). В следующие годы процент индексации, за исключением 2020-го, не превышал 4%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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