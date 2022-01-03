Ожидается рекордная индексация. Пенсионеров обрадовали решением по пенсиям

Сегодня, 14:59

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Ожидается рекордная индексация. Пенсионеров обрадовали решением по пенсиям
Фото из открытых источников

Российский сетевой ресурс продолжает рассказывать пенсионерам об уровне индексации выплат, который, как заявляется, станет рекордным за последние годы. Решение уже принято и зафиксировано в бюджете Пенсионного фонда на три ближайших года.

При этом речь идет вовсе не о неработающих пенсионерах, которым в январе к выплатам прибавили всего 5,9% - даже меньше перешагнувшего 8% уровня инфляции. Возможно, будет доиндексация, но решение пока не принято, и все разговоры о ней только на уровне слухов.

Однако другую многочисленную категорию пенсионеров обрадовали уже сейчас, бодро утверждают авторы PRIMPRESS. Они имеют в виду получателей социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. Им пенсии обычно пересчитывают ежегодно в апреле. В 2022 году повышение будет рекордным - на 7,7%. Это хоть и не покрывает уровень инфляции, но все же, надо признать, больше процента индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам страны.

В 2023 году социальные и государственные пенсии планируется повышать на скромные 2,5%. Зато в 2024 году получателям таких выплат стоит ожидать на 9,9%.

Акцент делается на том, что это будет рекордный уровень индексации за последние восемь лет. Последнее сильное повышение социальных пенсий датируется 2015 годом (10,3%). В следующие годы процент индексации, за исключением 2020-го, не превышал 4%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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