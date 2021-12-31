Экономист Финогенова рассказала о способах самостоятельно повысить себе пенсию

О том, как можно увеличить себе пенсию самостоятельно, рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Она рассказала, что увеличить пенсию можно, не делая собственных накоплений, передает URA.RU .

Чтобы пенсия была больше, можно прекратить трудовую деятельность позже наступления возраста выхода на пенсию. Финогенова отметила, что те, кто выйдет на пенсию на пять лет позже, получат прибавку к страховой пенсии в районе 40%.

«Правда, при такой высокой инфляции, как сейчас, эти выгоды во многом сводятся на нет. Нужно помнить и о том, что при наступлении 80 лет базовая часть пенсии увеличивается в два раза», — рассказала Финогенова.

Но также можно монетизировать льготы. Это, по словам эксперта, даст дополнительно к пенсии примерно 1,5 тыс. рублей в месяц.

Чтобы пенсия была достойной, важно всю жизнь получать зарплату официально. Это даст возможность накопить больше пенсионных баллов.

Еще один из способов увеличения пенсии – формирование негосударственных пенсионных накоплений. Но этим инструментом, чтобы он был действительно эффективным, необходимо пользоваться с момента первого трудоустройства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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