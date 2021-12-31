Экономист Финогенова рассказала о способах самостоятельно повысить себе пенсию

В ПФР рассказали, у кого будет самая большая прибавка к пенсии с 1 января 2022 года
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О том, как можно увеличить себе пенсию самостоятельно, рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Она рассказала, что увеличить пенсию можно, не делая собственных накоплений, передает URA.RU.
Чтобы пенсия была больше, можно прекратить трудовую деятельность позже наступления возраста выхода на пенсию. Финогенова отметила, что те, кто выйдет на пенсию на пять лет позже, получат прибавку к страховой пенсии в районе 40%.
«Правда, при такой высокой инфляции, как сейчас, эти выгоды во многом сводятся на нет. Нужно помнить и о том, что при наступлении 80 лет базовая часть пенсии увеличивается в два раза», — рассказала Финогенова.
Но также можно монетизировать льготы. Это, по словам эксперта, даст дополнительно к пенсии примерно 1,5 тыс. рублей в месяц.
Чтобы пенсия была достойной, важно всю жизнь получать зарплату официально. Это даст возможность накопить больше пенсионных баллов.
Еще один из способов увеличения пенсии – формирование негосударственных пенсионных накоплений. Но этим инструментом, чтобы он был действительно эффективным, необходимо пользоваться с момента первого трудоустройства.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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