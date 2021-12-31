Всем россиянам, кто получает менее 100 тысяч рублей, готовят новую выплату

Сегодня, 08:59

0

Image 16+
Всем россиянам, кто получает менее 100 тысяч рублей, готовят новую выплату
Фото из открытых источников

Эксперты рассказали о планах депутатов ввести новую выплату для россиян с низкими доходами.

Речь идет о возможности оформить еще один налоговый вычет, который позволит им вернуть часть потраченных денег, передает PRIMPRESS.

Первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов рассказал, что такой налоговый вычет будет дополнительной мерой поддержки для граждан, у которых уровень доходов низкий.

Налоговый вычет, по его словам, позволит освободить от полной налоговой нагрузки тех, кто зарабатывает меньше отдельной планки. Например, это могут быть люди, у которых годовой доход ниже 100 тыс. рублей. Для всех, кто получает меньше, отметил Щапов, можно снизить ставку налога на доходы.

Для людей с маленькими доходами, по его словам, можно сделать налоговую ставку на доходы в 5%, а не 13%, как у всех граждан. И это было бы очень ощутимой мерой поддержки для граждан с низким заработком.

Но отменять налог на доходы полностью для граждан с низкими доходами не стоит, чтобы не вступать в противоречия с законом и не ущемлять права других людей.

Щапов отметил, что ввести такую меру поддержки очень просто и достаточно лишь, чтобы чиновники проявили волю.

 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Экономист Финогенова рассказала о способах самостоятельно повысить себе пенсию

Сегодня, 09:19

Всем россиянам, кто получает менее 100 тысяч рублей, готовят новую выплату

Сегодня, 08:59

ПФР: Пенсионерам в РФ доплатят по 1600 рублей с 1 января 2022 года

Вчера, 18:44

Пенсионерам в РФ назвали размер разовой выплаты за высокую инфляцию в 2022 году

Вчера, 17:29

ПФР: Некоторые пенсионеры в России получат 10 тысяч рублей в 2022 году

Вчера, 11:19

Жителям в РФ рассказали о возможности получить 360 164 рубля с 1 января 2022 года

Вчера, 10:59

Больше не смогут: всех, у кого есть кредит или ипотека, ждет новое правило с 1 января 2022 года

Вчера, 10:49

Власти в России назвали дату разовой выплаты 10 000 рублей пенсионерам

31-12-2021, 14:29

Уровень экономической надежды россиян опустился до значений 1998 года

31-12-2021, 13:59

Сбербанк предупредил всех, у кого есть деньги на карте

31-12-2021, 13:54

В ПФР рассказали, у кого будет самая большая прибавка к пенсии с 1 января 2022 года

31-12-2021, 13:24

Пенсионеров России ждет неприятный сюрприз 3 января

31-12-2021, 13:14

Почти 20 000 рублей: в январе 2022 года выплаты увеличат

31-12-2021, 11:24

В 2022 году в РФ повысят пособия для граждан с детьми

31-12-2021, 11:19

Сивакова: кого из пенсионеров в России лишат индексации пенсии с января 2022 года

31-12-2021, 09:19

Стало известно, когда пенсионерам РФ выплатят компенсацию за высокую инфляцию

31-12-2021, 09:14

Путин подписал закон о единовременной выплате 10 000 рублей всем пенсионерам РФ

31-12-2021, 09:09

50 тыс. рублей придут на карту: Сбербанк обрадовал россиян деньгами

31-12-2021, 09:09

Пенсионерам в России сообщили о выплате в размере 3 тыс. рублей до конца 2021 года

30-12-2021, 23:14

Некоторые пенсионеры получили пенсию за январь и обомлели

30-12-2021, 14:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В ПФР рассказали, у кого будет самая большая прибавка к пенсии с 1 января 2022 года

В ПФР рассказали, у кого будет самая большая прибавка к пенсии с 1 января 2022 года

31-12-2021, 13:24

0

В январе 2022 года российским пенсионерам проиндексируют пенсионные выплаты. Речь идет о пожилых гражданах, получающих...

Подробнее
Некоторые пенсионеры получили пенсию за январь и обомлели

Некоторые пенсионеры получили пенсию за январь и обомлели

30-12-2021, 14:24

0

Российские пенсионеры, которые успели получить пенсию за январь 2022 года в декабре, несказанно удивились поступившим...

Подробнее
Власти в России назвали дату разовой выплаты 10 000 рублей пенсионерам

Власти в России назвали дату разовой выплаты 10 000 рублей пенсионерам

31-12-2021, 14:29

0

Пенсионерам Российской Федерации назвали ещё одну дату, когда им будет перечислена разовая денежная выплата в сумме 10...

Подробнее
Сбербанк предупредил всех, у кого есть деньги на карте

Сбербанк предупредил всех, у кого есть деньги на карте

31-12-2021, 13:54

0

Сбербанк РФ спрогнозировал уменьшение покупательной способности денежных средств россиян, которая станет наглядной уже...

Подробнее
Пенсионеров России ждет неприятный сюрприз 3 января

Пенсионеров России ждет неприятный сюрприз 3 января

31-12-2021, 13:14

0

Специалисты Пенсионного фонда России анонсировали значительное снижение денежных выплат по старости для граждан РФ....

Подробнее
Пенсионерам в РФ назвали размер разовой выплаты за высокую инфляцию в 2022 году

Пенсионерам в РФ назвали размер разовой выплаты за высокую инфляцию в 2022 году

Вчера, 17:29

0

Сумма денежной компенсации, которая будет предоставлена пенсионерам за высокий показатель инфляции, была названа...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Стало известно, когда пенсионерам РФ выплатят компенсацию за высокую инфляцию

Стало известно, когда пенсионерам РФ выплатят компенсацию за высокую инфляцию

31-12-2021, 09:14

0

Будет ли в 2022 году выплачена пенсионерам компенсация за высокий уровень инфляции, рассказал главный аналитик...

Подробнее
Сивакова: кого из пенсионеров в России лишат индексации пенсии с января 2022 года

Сивакова: кого из пенсионеров в России лишат индексации пенсии с января 2022 года

31-12-2021, 09:19

0

С 1 января вырастут пенсии не у всех пожилых граждан, предупредила юрист Ирина Сивакова. Она рассказала PRIMPRESS , кто...

Подробнее
«Теперь это неизбежно». Граждан в России готовят к девальвации рубля и «обнулению» денег

«Теперь это неизбежно». Граждан в России готовят к девальвации рубля и «обнулению» денег

30-12-2021, 20:39

0

О грядущей девальвации рубля в 2022 году и дальнейшем снижении покупательной способности предупредил граждан в России...

Подробнее
Деньги «обнулятся»: что ждет всех граждан в России с наличкой

Деньги «обнулятся»: что ждет всех граждан в России с наличкой

Вчера, 16:34

0

Финансовые аналитики спрогнозировали статус наличных средств, который может обновиться уже в текущем году. Эксперты...

Подробнее

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться