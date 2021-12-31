Всем россиянам, кто получает менее 100 тысяч рублей, готовят новую выплату

Эксперты рассказали о планах депутатов ввести новую выплату для россиян с низкими доходами.

Речь идет о возможности оформить еще один налоговый вычет, который позволит им вернуть часть потраченных денег, передает PRIMPRESS .

Первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов рассказал, что такой налоговый вычет будет дополнительной мерой поддержки для граждан, у которых уровень доходов низкий.

Налоговый вычет, по его словам, позволит освободить от полной налоговой нагрузки тех, кто зарабатывает меньше отдельной планки. Например, это могут быть люди, у которых годовой доход ниже 100 тыс. рублей. Для всех, кто получает меньше, отметил Щапов, можно снизить ставку налога на доходы.

Для людей с маленькими доходами, по его словам, можно сделать налоговую ставку на доходы в 5%, а не 13%, как у всех граждан. И это было бы очень ощутимой мерой поддержки для граждан с низким заработком.

Но отменять налог на доходы полностью для граждан с низкими доходами не стоит, чтобы не вступать в противоречия с законом и не ущемлять права других людей.

Щапов отметил, что ввести такую меру поддержки очень просто и достаточно лишь, чтобы чиновники проявили волю.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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