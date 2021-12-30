ПФР: Пенсионерам в РФ доплатят по 1600 рублей с 1 января 2022 года

В ПФР рассказали, у кого будет самая большая прибавка к пенсии с 1 января 2022 года
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С 1 января 2022 года пожилые граждане, которые раннее лишились помощи от властей, снова начнут получать выплаты. Деньги будут выплачиваться ежемесячно в размере 1600 рублей. В ПФР для этого обращаться не нужно, процесс сохранения надбавки произойдет автоматически. Пожилые граждане, которые при переезде в город, потеряли дополнительные 25 %, так же получат доплату. Это произойдет автоматически, в ПЦР обращаться не нужно.
Для того чтобы оформить доплату, необходимо следовать определенным условиям: иметь стаж работы 30 лет, получать страховую пенсию по старости или инвалидности, иметь стаж работы на определенных должностях в сельском хозяйстве либо иметь отсутствие факта работы. В Пенсионном фонде отметили, что в «сельский стаж» может быть добавлена не вся работа, которая осуществлялась в сельской местности. Тем гражданам, которые претендуют на надбавку, важно изучить список, ранее утвержденный правительством РФ. В него включено 500 профессий.
С 1 января величина сельской надбавки после индексации на 5,9% составит 1600,27 рубля для получателей страховой пенсии по старости. Тем, кто получает пенсию по инвалидности или старости и имеет третью группу инвалидности, полагается по 800,13 рублей в месяц.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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