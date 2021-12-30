Пенсионерам в РФ назвали размер разовой выплаты за высокую инфляцию в 2022 году

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Сумма денежной компенсации, которая будет предоставлена пенсионерам за высокий показатель инфляции, была названа финансовыми аналитиками. Эксперты определили, что для покрытия издержек инфляции государство должно оформить надбавку в виде 5 тысяч рублей для каждого пенсионера, передает «Primpress.ru».
Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова сообщила о двух возможных мерах, которые могут быть приняты в 2022 году для восполнения издержек инфляции. Эксперт напомнила, что в 2021 году пенсии для возрастного населения РФ были проиндексированы на 5.9%, тогда как реальное выражение инфляции перешагнуло рубеж в 8%. Более того, этот показатель продолжает постоянно расти, что обуславливает необходимость в предоставлении дополнительной помощи для пенсионеров.
«Чтобы компенсировать высокий уровень инфляции, необходимо по состоянию на январь 2022 года выплатить примерно по 5 тысяч рублей каждому пенсионеру. Второй вариант — это провести дополнительную индексацию пенсий, однако для этого необходимо принять соответствующий закон», - прокомментировала Анна Бодрова.
Эксперт добавила, что окончательное выражение инфляции за 2021 год будет подсчитано в январе 2022 года, и исходя из финального показателя будет рассчитан размер доплаты, который может быть предоставлен для пенсионеров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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