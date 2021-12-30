Пенсионерам в РФ назвали размер разовой выплаты за высокую инфляцию в 2022 году

Сегодня, 17:29

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Пенсионерам в РФ назвали размер разовой выплаты за высокую инфляцию в 2022 году
Фото из открытых источников

Сумма денежной компенсации, которая будет предоставлена пенсионерам за высокий показатель инфляции, была названа финансовыми аналитиками. Эксперты определили, что для покрытия издержек инфляции государство должно оформить надбавку в виде 5 тысяч рублей для каждого пенсионера, передает «Primpress.ru».

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова сообщила о двух возможных мерах, которые могут быть приняты в 2022 году для восполнения издержек инфляции. Эксперт напомнила, что в 2021 году пенсии для возрастного населения РФ были проиндексированы на 5.9%, тогда как реальное выражение инфляции перешагнуло рубеж в 8%. Более того, этот показатель продолжает постоянно расти, что обуславливает необходимость в предоставлении дополнительной помощи для пенсионеров. 

«Чтобы компенсировать высокий уровень инфляции, необходимо по состоянию на январь 2022 года выплатить примерно по 5 тысяч рублей каждому пенсионеру. Второй вариант — это провести дополнительную индексацию пенсий, однако для этого необходимо принять соответствующий закон», - прокомментировала Анна Бодрова. 

Эксперт добавила, что окончательное выражение инфляции за 2021 год будет подсчитано в январе 2022 года, и исходя из финального показателя будет рассчитан размер доплаты, который может быть предоставлен для пенсионеров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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