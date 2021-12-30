ПФР: Некоторые пенсионеры в России получат 10 тысяч рублей в 2022 году

Прибавку в 10 тыс. рублей в 2022 году смогут получить некоторые пенсионеры.

В Пенсионном фонде объяснили, кто может претендовать на эту прибавку, и как она будет оформляться, передает PRIMPRESS .

С января 2022 года оформления многих выплат перешло от отделений социальной защиты Пенсионному фонду. Поэтому ПФР будет самостоятельно назначать те выплаты, которые ранее распределялись соцзащитой.

В ПФР придется обращаться за получением денежной компенсации за конфискованное имущество и лишение свободы. Такое право есть у граждан, которые во времена СССР подверглись политическим репрессиям. Речь идет не только о тех, кого отправляли в тюрьму из-за их политической позиции, но и также тех, кого отправляли на принудительное лечение в психиатрические больницы, чтобы изолировать от общества.

Если граждане были реабилитированы, они имеют право на получение дополнительных выплат. Оформить выплату могут и их наследники.

Размер выплаты рассчитывается в зависимости от ситуации, в которой побывали граждане. Тем, кто был лишен свободы, выплатят разово по 75 рублей за каждый месяц лишения свободы. Но сумма выплаты не может быть более 10 тыс. рублей. Лицам, у которых было конфисковано имущество, выплатят от 4 до 10 тыс. рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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