ПФР: Некоторые пенсионеры в России получат 10 тысяч рублей в 2022 году

В ПФР рассказали, у кого будет самая большая прибавка к пенсии с 1 января 2022 года
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Прибавку в 10 тыс. рублей в 2022 году смогут получить некоторые пенсионеры.
В Пенсионном фонде объяснили, кто может претендовать на эту прибавку, и как она будет оформляться, передает PRIMPRESS.
С января 2022 года оформления многих выплат перешло от отделений социальной защиты Пенсионному фонду. Поэтому ПФР будет самостоятельно назначать те выплаты, которые ранее распределялись соцзащитой.
В ПФР придется обращаться за получением денежной компенсации за конфискованное имущество и лишение свободы. Такое право есть у граждан, которые во времена СССР подверглись политическим репрессиям. Речь идет не только о тех, кого отправляли в тюрьму из-за их политической позиции, но и также тех, кого отправляли на принудительное лечение в психиатрические больницы, чтобы изолировать от общества.
Если граждане были реабилитированы, они имеют право на получение дополнительных выплат. Оформить выплату могут и их наследники.
Размер выплаты рассчитывается в зависимости от ситуации, в которой побывали граждане. Тем, кто был лишен свободы, выплатят разово по 75 рублей за каждый месяц лишения свободы. Но сумма выплаты не может быть более 10 тыс. рублей. Лицам, у которых было конфисковано имущество, выплатят от 4 до 10 тыс. рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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