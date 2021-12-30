Жителям в РФ рассказали о возможности получить 360 164 рубля с 1 января 2022 года

Сегодня, 10:59

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Жителям в РФ рассказали о возможности получить 360 164 рубля с 1 января 2022 года
Фото из открытых источников

С 1 января 2022 года россияне могут получить 360 164 рубля от государства.

Эксперты объяснили, что с этой даты выросла максимальная сумма больничных и декретных. Поэтому матери могут получить теперь  более 360 тыс. рублей за 140 дней отпуска по беременности и родам можно получить указанную сумму денег.

Такая выплата будет назначаться не всем и зависит ее размер в том числе от размера зарплаты женщины до выхода в декрет.

Минимальный размер данного пособия составляет 100% среднего заработка с учетом роста МРОТ. Сейчас это 412 рублей 65 копеек ежедневно.

Также эксперты напомнили, что в 2022 году вырастет и размер материнского капитала. Он будет проиндексирован с 1 февраля.

Изменились также и другие выплаты и пособия, зависящие от МРОТ и прожиточного минимума. Эти показатели в России пересматриваются ежегодно, что важно для сдерживания снижения уровня доходов граждан.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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