Больше не смогут: всех, у кого есть кредит или ипотека, ждет новое правило с 1 января 2022 года

Новые правила оформления потребительских кредитов и ипотеки вступили в силу с января 2022 года.

Они затронут всех граждан, которые будут брать кредиты и повлияют на режим работы банков, передает PRIMPRESS . Поправки были внесены в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» и в январе все кредиты и ипотечные программы будут действовать с учетом этих изменений.

Эксперты говорят о том, что внесенные изменения дадут больше прав простым гражданам, тогда как у кредитных организаций увеличиться объем обязанностей.

Так, ранее не раз клиенты банков жаловались, что они не были досконально ознакомлены с условиями договора на кредитование и в некоторых пунктах договоров галочки были проставлены автоматически. В итоге они подписывали документ, не зная все нюансы договора.

Банки пользовались возможность оформить кредиты на более выгодных для себя условиях. Например, вводились дополнительные денежные списания за мелкие услуги и отказаться в дальнейшем, когда клиент обнаруживал эти списания, от них он не мог, поскольку в договоре все уже было зафиксировано.

Но теперь клиент должен будет ставить галочки самостоятельно, что является доказательством ознакомления его со всеми пунктами договора.

Не сможет также банк устанавливать на счету, с которого списываются платежи по кредиту, размер неснижаемого остатка. Граждане теперь смогут держать такой счет пустым весь месяц и класть на него деньги до совершения кредитного платежа за день или даже в день выплаты, если уверены, что средства успеют дойти до назначения.

Банки не смогут теперь устанавливать размер неустойки, которую клиент будет обязан заплатить в случае нарушения условий по договору, выше 20% от суммы просроченной задолженности.

Эти изменения, уверены эксперты, дают клиентам банков больше возможностей для того, чтобы эффективно управлять своими финансами и избегать ситуаций, когда штрафы за неоплаченный кредит выше суммы непогашенного остатка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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