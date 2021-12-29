Уровень экономической надежды россиян опустился до значений 1998 года

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Исследование, проведенное компанией «Gallup IA», показало, что в 2022-й год россияне входят с далеко неоптимистичным настроем. Число граждан страны, которые ожидают экономического процветания, оказалось впятеро меньше тех, кто нацелился на трудности.
Как сообщает РБК, в нынешнем году так называемый индекс экономической надежды россиян составлял минус 42 процентных пункта. Хуже, как подчеркивается, было только в 1998 году. Тогда индекс составил минус 41 процентный пункт.
Исследование Международной ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International и холдинга Ромир базируется на опросе 41 тысячи человек в 44 странах мира. Из него следует, что порядка 53 процентов россиян, принявших в нем участие, в экономическое процветание в 2022 году не верят (в целом в мире таких 42 процента, - Авт.). Примечательно, что за минувший год количество оптимистично настроенных граждан в стране стало больше вдвое.
«Сегодня 26% населения планеты ожидают экономического процветания своей страны в следующем году и 26% считают, что 2022 год будет таким же, как и 2021 год (с точки зрения экономики). В РФ оптимистов стало больше по сравнению с прошлым исследованием: 11% считают наступающий 2022-й годом экономического процветания (в 2020 таких было лишь 6%). Каждый четвертый россиян (24%) считает, что "экономически" год останется таким же», — говорится в пресс-релизе, подготовленном холдингом Ромир.
Мировой индекс экономической надежды оказался на уровне минус 26 процентных пунктов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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