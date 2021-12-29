Сбербанк предупредил всех, у кого есть деньги на карте

Сбербанк РФ спрогнозировал уменьшение покупательной способности денежных средств россиян, которая станет наглядной уже с начала января 2022 года. Специалисты указали, что причиной такой тенденции станет рекордно высокий показатель инфляции, превышающий 8%, передает «Primpress.ru».

По комментарию главного экономиста Sber CIB Антона Струченевского, Центробанк РФ предоставил недостоверные данные касательно прогнозируемого уровня инфляции на 2022 год. Известно, что аналитики Банка России определили, что рост цен по итогам года составит не более 7.4%, тогда как уже сейчас известно, что реальный уровень инфляции перевалил за отметку в 8%.

«Ситуация продолжает развиваться по негативному сценарию. Вероятно, в январе 2022 года покупательная способность денежных средств, которые хранятся на банковских картах россиян, будет значительно снижена, ведь в этот период будут предоставлены официальные данные об уровне инфляции. Соответственно, на одинаковую сумму, которая будет потрачена в январе 2022 года, граждане смогут приобрести гораздо меньше позиций, чем год назад», - прокомментировал Антон Струченевский.

Эксперт спрогнозировал, что выверенные действия ЦБ РФ смогут сбить повышенный внутренний спрос — однако риски внешней глобальной инфляции по-прежнему будут оставаться критическими.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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