Власти в России назвали дату разовой выплаты 10 000 рублей пенсионерам

Пенсионерам Российской Федерации назвали ещё одну дату, когда им будет перечислена разовая денежная выплата в сумме 10 000 рублей. Гражданам преклонного возраста подарили новый шанс для получения этих финансов. Об этом пишет российское онлайн издание PRIMPRESS.

Имеется в виду компенсация в денежном выражении, которую предоставляют пенсионерам за то, что эти граждане сделают себе уколы вакцины против заболевания на инфекцию SARS-CoV-2. Данная выплата должна была поступить людям, получающим пенсию, до окончания 2021 года на региональном уровне. Но руководители российского государства увеличили период выдачи пенсионерам денежных сумм за прививку от коронавируса. Это сделали чиновники столичного региона Российской Федерации. Таким способом осуществляется поощрение людей для того, чтобы широкие слои населения прошли полноценную вакцинацию от COVID-19.

Все люди преклонного возраста, которым уже исполнилось 65 лет и старше, теперь имеют возможность получить подарочный набор либо обменять его на денежную сумму в 10 000 рублей. Срок действия такой акции истекал 31 декабря, то есть необходимо было сделать прививку именно до этой даты, а деньги можно было бы получить позже. Однако сейчас пенсионерам дали дополнительную возможность для выдачи средств. Теперь этот срок продлили на три месяца. Прививку нужно будет сделать до 31 марта 2022 года. Всем, кто впервые сделает прививку, или даже пройдет ревакцинацию, выплатят по 10 тысяч рублей единовременно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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