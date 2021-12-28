Росстат: Десятый месяц подряд в России снижаются пенсии

Десятый месяц подряд в России снижаются пенсии. Как сообщили в Росстате, в ноябре пенсии сократились примерно на 2,8%.

Как сообщалось ранее, российский план роста валового внутреннего продукта (ВВП) нереально воплотить в действие. В 2022 году динамика роста прекратится и будет составлять около 2,3%.

В сентябре 2021 года Министерство экономического развития РФ опубликовало прогноз роста ВВП на следующий год. Согласно предположениям, показатель достигнет 3%. Однако, по словам российских экономистов, этого результата нереально достичь. Максимальный рост может составить всего 2,8%.

Ранее спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил о том, что выработка целей для дальнейшего энергоперехода в России является одним из главных достижений страны в 2021 году. Он заверил, что это крупнейший проект, способный кардинально изменить страну в будущем.

Положительным фактором для России, исходя из результатов опросов, является предположение о том, что вскоре удастся взять под контроль ситуацию с COVID-19. Это улучшит экономическую ситуацию в стране.

Что касается нефти, то цена за баррель предположительно будет составлять 60-81 доллар. Это вполне комфортная стоимость для России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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