Заслуженный экономист России Калашников: Правительство не хочет спасать россиян от бедности

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Популярный российский экономический эксперт Сергей Калашников заявил, что власть РФ не принимает никаких действий для того, чтобы граждане жили лучше. Как утверждает экономист, решение вопроса бедности в России, не принесет никакой выгоды правительству.
Сергей Калашников в интервью с журналистом «Общественной службы новостей» поделился мнением, что правительство РФ не делает никаких шагов в направлении решения вопроса бедности в России.
Доктор экономических наук убежден, что существует свод уже ранее известных действий, которые необходимо осуществить, чтобы улучшить жизнь русских людей. Но по непонятным причинам власть их избегает и абсолютно бездействует.
«В реальной ситуации, не обращая внимания на громкие заявления правительства, в его интересы не входит искоренить бедность на территории России, потому что она не делает для этого абсолютно ничего», — сообщает известный экономист.
Совсем недавно президент Владимир Путин не в первый раз обратил внимание на то, что нужно повысить реальные доходы граждан. Как заявил Владимир Владимирович, рост экономики не может быть отдельной самостоятельной целью, а должен вести к искоренению бедности и выводить благосостояние людей на новый уровень.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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