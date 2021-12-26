Заслуженный экономист России Калашников: Правительство не хочет спасать россиян от бедности

Популярный российский экономический эксперт Сергей Калашников заявил, что власть РФ не принимает никаких действий для того, чтобы граждане жили лучше. Как утверждает экономист, решение вопроса бедности в России, не принесет никакой выгоды правительству.

Сергей Калашников в интервью с журналистом «Общественной службы новостей» поделился мнением, что правительство РФ не делает никаких шагов в направлении решения вопроса бедности в России.

Доктор экономических наук убежден, что существует свод уже ранее известных действий, которые необходимо осуществить, чтобы улучшить жизнь русских людей. Но по непонятным причинам власть их избегает и абсолютно бездействует.

«В реальной ситуации, не обращая внимания на громкие заявления правительства, в его интересы не входит искоренить бедность на территории России, потому что она не делает для этого абсолютно ничего», — сообщает известный экономист.

Совсем недавно президент Владимир Путин не в первый раз обратил внимание на то, что нужно повысить реальные доходы граждан. Как заявил Владимир Владимирович, рост экономики не может быть отдельной самостоятельной целью, а должен вести к искоренению бедности и выводить благосостояние людей на новый уровень.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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