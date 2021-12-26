Всех граждан в России , у кого есть деньги, ЦБ предупредил о неприятности под Новый год

Финансовые эксперты ЦБ РФ выступили с предупреждением соотечественников о том, что в ближайшие дни резко поменяется покупательная способность денег. Одновременно экономические аналитики проводят подготовку населения к очередному витку повышения стоимости товаров и услуг. Об этом сегодня пишет онлайн издание PRIMPRESS.

Российский Банк настраивает сограждан на неприятный финансовый сюрприз непосредственно в канун Нового года. Регулятор сообщает о том, что будет вносить свои корректировки в первоначальный прогноз по развитию ситуации с инфляцией в государстве. Прежде финансовые аналитики прогнозировали к 1 января, что ценовое повышение существенно замедлится, и в начале 2022 года пойдёт процесс экономической стабилизации в РФ. Но сейчас стало понятно, что инфляционный уровень в России становится выше запланированного. Специалисты ЦБ называют эту ситуацию «отклонением инфляции вверх от цели».

В октябре регулятор давал прогноз по итогам 2021 года, что инфляция в России составит 7,9%, а может быть, даже и 7,4%. Однако в последних отчётах Центробанк просто убрал эти цифры. Нынешний прогноз инфляции в России представлен вообще без конкретных показателей. Похоже на то, что 31 декабря, когда эксперты в сфере экономики и финансов просчитают итоговый процент инфляции, всех граждан России с высокой степенью вероятности может ждать неприятный сюрприз в виде более высоких цифр.

«По оценкам Банка России, вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. Также сохраняются риски вторичных эффектов, связанных с повышенными инфляционными ожиданиями. В этих условиях баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных, что может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от прежней прогнозируемой цели», — сказано в опубликованном документе.

Невзирая на пессимистические ожидания, регулятор оставил свой прогноз, выданный на 2022 год. Пока он остаётся в силе. ЦБ верит, что уровень инфляции в 2022 году будет на уровне 4% и сохранится на этой ступени и дальше.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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