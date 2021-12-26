По 20 тыс. рублей с 1-го числа: Минтруд утвердил «автоматическую» выплату россиянам

Уже с 1 января 2022 года многие выплаты и пособия будут назначаться автоматически. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты (Минтруд), передает PRIMPRESS . Это упростит существенно оформление выплат, и, возможно, кто-то начнет получать даже те пособия, о которых не знал.

Автоматически будут назначаться многие пособия, выплачиваемые семьям с детьми.

Речь идет в том числе и о пособии, которое выплачивается матери новорожденного ребенка. До 31 декабря, чтобы его оформить необходимо подавать заявление и представить различные документы. Но со следующего года это пособие будет назначаться в проактивном режиме, а основную функцию подтверждения выплаты возьмет на себя государство.

Размер такой выплаты на данный момент составляет 18 886 рублей. С 1 января оно вырастет до 19 981 рубля. Как раз столько минимум получит мать при рождении ребенка. При этом многие регионы предоставляют еще и доплату к этой сумме.

С 1 января это пособие будет назначаться автоматически, и чиновники будут сами запрашивать и проверять документы, необходимые для его назначения.

Упростится и оформление электронного больничного. Работники уже не будут передавать работодателю какие-либо сведения о своей болезни, чтобы получить денежные средства. С 2022 года данные будут доступны в базах, из которых их и получит работодатель, а также структуры, которые выплачивают деньги за период, когда работник проходил лечение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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