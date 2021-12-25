Госдума сообщила гражданам в РФ о планах на новые выплаты от президента Путина в 2022 году

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С нового 2022 года в России власти могут ввести выплату для полных семей, у которых есть дети от 7 до 18 лет в сравнении с мерами поддержки для неполных семей. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Прокомментировала эту новость специалист в связи заявлением Владимира Путина о потребности предоставить выплату всем детям от рождения до окончания школы.
«Хоть меры еще разрабатываются, но в планах они будут схожи с теми мерами поддержки, которую получают неполные семьи. Это более 6,5 тысяч рублей на неполную семью с детьми от 7 до 18 лет», — высказала свое мнение депутат.
По ее словам, у неполных семей будет хорошая возможность получать выплату, даже если один из родителей не платит алименты. До 23 лет полагаются выплаты детям с инвалидностью до тех пор, пока они учатся в образовательном учреждении на очной форме обучения. Такая поддержка будет осуществляться в новом 2022 году.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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