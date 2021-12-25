Всех россиян, кто пользуется «Сбербанк Онлайн», ждет сюрприз с 29 декабря

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Всех, кто пользуется приложением «Сбербанк онлайн», с 29 декабря ждет приятное изменение. О начале ведения нового проекта сообщил громаднейший банк России, с помощью которого можно облегчить жизнь многим гражданам РФ.
Как сообщила пресс-группа Сбербанка, теперь у тех кто пользуется приложением «Сбербанк онлайн» в мобильной или же десктоп-версии, есть отличная возможность оформить перевод заработной платы в Сбербанк прямо в этом приложении.
Раннее было много волокиты с бумажными заявлениями, которые потом нужно отнести в бухгалтерию своей организации. Больше таких проблем не будет. Теперь можно просто зайти в приложение и в несколько кликов стать зарплатным клиентом банка. Также гражданам станут доступны операции по оформлению отпусков в режиме онлайн, и еще можно в электронном виде подписывать различные документы. Помимо этого, через Сеть можно будет организовать полный цикл найма новых сотрудников для компании.
Целью которую преследуют создатели этого проекта, является перевести весь процесс в цифровой. Таким образом можно избавиться от надоедливой бумажной волокиты. В итоге скорость обработки важных документов должна сократиться от нескольких дней до буквально 10 минут.
Теперь банк надеется на то, что поможет многим гражданам и упростит жизнь за счет большей простоты таких процессов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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