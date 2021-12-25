Не ниже 1 тыс рублей. Стало известно, как пересчитают пенсии с 1 января

Сегодня, 19:39

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Не ниже 1 тыс рублей. Стало известно, как пересчитают пенсии с 1 января
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

В Российской Федерации пересчитают все виды страховых пенсий с 1 января 2022 года. В результате данного перерасчёта все выплаты, которые получают граждане преклонного возраста, повысятся в среднем не ниже, чем на 1000 рублей. Такую информацию сообщила зампред Комитета по соцполитике Совета Федерации Елена Бибикова. Об этом сегодня написало онлайн-издание PRIMPRESS. 

Как утверждает Бибикова, индексация, которая запланирована российским правительством на начало 2022 года, будет равняться 5,9%. Однако, с высокой степенью вероятности, в ближайшей перспективе, данный показатель может измениться. Учитывая инфляцию по результатам нынешнего года, его могут скорректировать. 

В настоящий период времени на территории Российской Федерации проживает ориентировочно 43 млн пенсионеров. Алгоритм увеличения пенсионных выплат для людей преклонного возраста уже заложен в бюджет страны на следующий год. Через неделю в России увеличатся  все виды страховых пенсий: по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца. Сумма прибавки для пенсионеров планируется разная. Однако среднее её значение не должно быть меньшим расчётного значения. 

«Одновременно предусматривается, чтобы средние объёмы индексации были не менее 1000 рублей», — рассказала сенатор. 

Бибикова выразила надежду, что в ближайшее время власти примут решение о корректировке этого показателя. То есть в итоге пенсии могут вырасти еще больше. Все зависит от уровня инфляции, который будет утвержден по итогам 2021 года. Ведь ранее соответствующее поручение уже дал президент Владимир Путин. 

Представитель Совета Федерации также добавила, что с января больше станут получать и те пенсионеры, которым исполнится 80 лет. Для них фиксированная выплата также будет проиндексирована.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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