Деньги упадут на карту: кто получит 10 000 рублей от соцзащиты до 31 декабря

Еще до конца текущего года денежные выплаты от государства получат отдельные категории граждан.

Эксперты рассказали, кому будет начислена помощь по линии соцзащиты, передает PRIMPRESS . Размер выплат отличается, но в некоторых случаях выплаты составляют 10 тыс. рублей.

Распределять средства будут отделения социальной защиты населения. Это региональные выплаты, поэтому они будут начисляться не во всех регионах. Из федерального бюджета выплаты за текущий год уже начислены и распределены.

В Курганской области, например, по 10 тыс. рублей начислят семьям, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями. То есть деньги получат те родители, которые растят детей с группой инвалидности. Важно отметить, что это разовая выплата, и начисляется она только на детей до 18 лет.

Данная выплата будет начисляться автоматически, и не понадобиться писать заявления на ее получение. Деньги придут либо на банковскую карту, либо их доставят через почтовые отделения.

До 31 декабря получат адресную помощь и многие пенсионеры. Речь идет о программах поддержки пожилых людей, запущенных регионами. Одна из них предполагает поддержку пожилых граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Выплату в ряде регионов ввели и для тех пенсионеров, которые много лет прожили в браке, либо тем, кому исполнилось в декабре 80 лет. Но важно, чтобы юбилейная дата свадьбы или день рождения приходились на декабрь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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