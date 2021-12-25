Деньги упадут на карту: кто получит 10 000 рублей от соцзащиты до 31 декабря

Пенсионерам РФ решили выплатить разово по 10 000 рублей: названа дата
Получателям пенсионных выплат в Российской Федерации сообщили о том, что они имеют реальную возможность получить деньги...Подробнее
Еще до конца текущего года денежные выплаты от государства получат отдельные категории граждан.
Эксперты рассказали, кому будет начислена помощь по линии соцзащиты, передает PRIMPRESS. Размер выплат отличается, но в некоторых случаях выплаты составляют 10 тыс. рублей.
Распределять средства будут отделения социальной защиты населения. Это региональные выплаты, поэтому они будут начисляться не во всех регионах. Из федерального бюджета выплаты за текущий год уже начислены и распределены.
В Курганской области, например, по 10 тыс. рублей начислят семьям, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями. То есть деньги получат те родители, которые растят детей с группой инвалидности. Важно отметить, что это разовая выплата, и начисляется она только на детей до 18 лет.
Данная выплата будет начисляться автоматически, и не понадобиться писать заявления на ее получение. Деньги придут либо на банковскую карту, либо их доставят через почтовые отделения.
До 31 декабря получат адресную помощь и многие пенсионеры. Речь идет о программах поддержки пожилых людей, запущенных регионами. Одна из них предполагает поддержку пожилых граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Выплату в ряде регионов ввели и для тех пенсионеров, которые много лет прожили в браке, либо тем, кому исполнилось в декабре 80 лет. Но важно, чтобы юбилейная дата свадьбы или день рождения приходились на декабрь.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Получателям пенсионных выплат в Российской Федерации сообщили о том, что они имеют реальную возможность получить деньги...Подробнее
Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что дополнительно...Подробнее
О выплатах, которые пенсионерам стоит все же оформить до конца текущего года, рассказала пенсионный эксперт Анастасия...Подробнее
Российских пенсионеров ждет рекордный уровень индексации выплат в следующие годы, считают авторы PRIMPRESS . При этом...Подробнее
Все граждане Российской Федерации, которым пенсия перечисляется на банковскую карточку «Мир» от Сбербанка, могут...Подробнее
Региональные департаменты социальной защиты населения заявили, что уже на днях гражданам РФ выплатят авансовые пособия...Подробнее
По сообщению городской администрации, губернатором Александром Бегловым подписано постановление руководства города о...Подробнее
Гражданам РФ могут выплатить по 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, если соответствующий законопроект будет...Подробнее
Новый бонус деньгами от Сбербанка в самый ближайший период времени сможет получить каждый гражданин Российской...Подробнее
Россия делает ставку на крупнейший со времен распада СССР нефтяной проект. Речь идет о новом сорте нефти — легком с...Подробнее
Комментировать