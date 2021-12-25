Минтруд напомнил россиянкам, как получить пособия и выплаты на детей

Всем без исключения. Пенсионерам в РФ готовят по 16 000 рублей под Новый год
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Государство поддерживает семей с детьми, начисляя им различные выплаты и пособия. Но не все знают, какие выплаты они могут оформить. В Минтруде решили уточнить, как проще всего это сделать, и на какие выплаты могут претендовать родители несовершеннолетних детей.
Так, с 1 июля 2021 года женщинам, которые встали на учет до 12-й недели беременности и находятся в трудной жизненной ситуации, государство предоставляет финансовую помощь. Оформить выплату можно через портал «Госуслуги» или через клиентскую службу пенсионного фонда. Сумма пособия составляет половину прожиточного минимума в регионе проживания женщины. Выплачивать ее будут до родов.
Родив ребенка, мать будет автоматически получать пособие по беременности и родам. Заявление вообще не понадобится. В 2022 году такое пособие оформит работодатель. А если женщина не работает, то ей необходимо обратиться для оформления этого пособия в отделение соцзащиты или МФЦ. Размер пособия в 2022 году составит 18 886,32 рубля и начисляют его на каждого ребенка.
Матери также могут оформить пособие по уходу за ребенком. Если женщина не трудоустроена, то снова ей придется обращаться в ПФР или МФЦ. Эта выплата не может быть меньше 7082,85 рубля в 2022 году, а его максимум составляет 31 282,82 рубля.
Выплачивают также пособия на первого ребенка до трех лет, а в ряде регионов ввели дополнительную выплату на третьего ребенка. Выплаты на детей от трех до семи лет оформляют на портале «Госуслуги». Также за их получением можно обратиться в соцзащиту или МФЦ. Размер такой помощи зависит от доходов семьи.
Введены в стране и выплаты для одиноких родителей. Размер такого пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.
В 2022 году можно будет оформить и сертификат на материнский капитал. Подать заявление на его получение можно будет в ПФР или МФЦ, либо в личном кабинете на «Госуслугах».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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