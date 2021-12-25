Правительство России выплатит 10 тыс. рублей пенсионерам РФ

Еще одна разовая выплата в размере 10 тыс. рублей будет начислена российским пенсионерам в следующем году. Об этом говорят эксперты, комментируя пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина и сложившуюся в стране экономическую ситуацию.

Ожидает введение таких выплат и представитель Финансового университета при правительстве РФ Наталья Оганова. Она уверена, что у правительства попросту нет другого варианта обеспечить компенсацию пенсионерам из-за высокой инфляции.

Ранее глава государства подчеркнул, что пенсии должны быть проиндексированы в соответствии с ростом инфляции. А на январь 2022 года, как известно, запланирована индексация в размере 5,9%, что ниже реальной инфляции. Тем не менее, как при планировании бюджета Пенсионного фонда России учитывалась прогнозируемая инфляция, которая оказалась ниже реальной.

Оганова уверена, что слова Путина о том, что пенсионерам необходимо предоставить компенсацию, власти не смогут проигнорировать. Поэтому в 2022 году высокая вероятность еще одной разовой выплаты для всех пенсионеров. Но сказать, сколько точно получат пенсионеры, и когда будет начисляться эта выплата, эксперт не может.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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