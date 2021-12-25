Сивакова: российским пенсионерам придет 13 тыс. рублей вместе с пенсией в январе 2022 года

Начиная непосредственно с 1 января 2022 года, многим гражданам Российской Федерации начнут поступать выплаты денег в сумме, намного большей, чем это было раньше. Эти деньги будут приходить одновременно с пенсией, получаемой каждый месяц. Такие приятные изменения в сторону повышения денежного довольствия, ожидают несколько категорий российских граждан пенсионного возраста. Об этом сегодня пишет российское онлайн издание PRIMPRESS.

Страховые пенсии пожилых россиян будут проиндексированы уже в январе 2022 года по всей стране. Эту пенсионную статью повышено со следующего года на 5,9%. Одновременно со страховыми пенсиями власти российского государства увеличили также различные другие важные показатели. Эти экономические пункты чрезвычайно влияют на формирование прибавок к пенсии российским гражданам преклонного возраста. К примеру: увеличится сумма фиксированной выплаты к пенсии. Она отныне будет уже 6400 рублей.

Теперь на увеличенную выплату денег смогут рассчитывать пенсионеры, прибавка которым рассчитывается из этого показателя.

«Фиксированная выплата повышается для тех категорий пенсионеров, которые в декабре 2021 года отметили своё 80-летие. Уже в январе этот показатель для них составит не 6400 рублей, а 12 800 рублей. Такие деньги поступят им в соответствии с утвержденным графиком. При этом будет еще и доплата со дня рождения в декабре», — рассказали специалисты.

Такая же надбавка, то есть в размере 100% фиксированной выплаты, полагается, если получателю пенсии присвоят первую группу инвалидности, отмечает юрист Ирина Сивакова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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