Экономист CMS Institute Переславский спрогнозировал галопирующую инфляцию в России

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О рисках галопирующей инфляции в Росси заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
В беседе с агентством «Прайм» он предположил, что де-факто такая возможность существует, хотя и нельзя сказать, что она велика.
По мнению эксперта, риск галопирующей инфляции возможен в случае геополитических потрясений или финансового кризиса. И тогда рост цен наблюдаться будет по всему миру, а не только в России.
«А вот если произойдут серьезные геополитические потрясения или грянет финансовый кризис, инфляция может пуститься вскачь и превысить «пограничные отметки» повсеместно — и в США, и в Европе», — предупредил Переславский.
Он добавил, что сейчас официально в России галопирующей инфляции нет и не заложена она в сценарии, которые составляются в Центробанке и Минфине. Все сценарии построены на инфляции ниже уровня в 10%.
Чтобы сдержать инфляцию, эксперт рекомендует повышать ключевую ставку и вводить заградительные пошлины на импортные товары. Целесообразным он считает и заморозку цен на отдельные товары и услуги. При таких ограничениях в 2021 году, которые действовали до мая, официально инфляция не поднималась выше 6%.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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