Граждан в России предупредили о полном сгорании 3 тыс. рублей на карте 1 января 2022 года

Жителей России призывают поспешить и как можно скорее получить причитающиеся выплаты денег, намеченные на этот год. Деньги должны быть обязательно получены в 2021 году. Сегодня, в понедельник, 27 декабря, остаётся всего 4 дня. Если же до конца года не активировать эти средства, и не потратить их в ближайшие дни, то деньги на карте, выделенные гражданам, просто сгорят. Об этом пишет российское онлайн издание PRIMPRESS.

Это те деньги, которые выделены в качестве социальной помощи определённым группам россиян. Денежные суммы предназначены молодым людям российского государства в возрасте от 14 до 22 лет. Для этой категории россиян в 2021 году была учреждена новая финансовая выплата. Так поручил правительству лидер Российской Федерации Владимир Путин. Молодёжь 14-22 лет вправе получить каждый по 3000 рублей на свою банковскую карточку. Эту сумму выдадут, независимо от того, какой общий доход, либо материальное положение семьи молодой девушки или парня.

Однако, получатели данной суммы должны соблюдать одно условие для использования таких денег: 3000 рублей молодые люди обязательно должны потратить на билеты в культурное учреждение. Это может быть театр, музей, концертный зал или любое другое подобное заведение. Со следующего года сюда добавятся кинотеатры, но пока их в списке нет. Размер выплаты равен 3000 рублей, но их нужно потратить в этом году. По состоянию на 31 декабря эта сумма будет просто ликвидирована, а 1 января 2022 года на карточном балансе уже появится новая сумма — 5000 рублей.

«Если три тысячи не будет использовано в 2021 году, то неиспользованный остаток карты не переносится на следующий год. Кто не станет приобретать билеты в нынешнем году, то в следующем, 2022 году, баланс этой карточки просто пополнится до нового лимита. Там уже будет новая сумма в 5000 рублей», — объяснили банковские специалисты.

Новые средства предоставляются гражданам во всех регионах страны, в том числе и в Приморском крае.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700