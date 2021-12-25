Пенсионерам в России озвучили опасность траты всей суммы выплат с карты «Мир» в декабре

Пенсионеров предупредили об опасности траты всей суммы, которая придет им в декабре на карту «Мир».

Пенсионные эксперты напомнили пожилым гражданам, что на их банковские карты в последний месяц года будут приходить не только различные выплаты и компенсации, но и пенсия за январь, передает PRIMPRESS .

Поскольку первая декада января – это выходные и праздничные дни, то тем, кто получает пенсии в этот период, выплаты могут начислить в декабре. И, потеряв бдительность, пенсионер может растратить свою январскую пенсию еще до наступления Нового года.

Тем, кто получит январские выплаты в декабре, стоит учитывать, что в следующий раз поступления на карту будут только в феврале, поэтому интервал между начислениями вырастет.

Эксперты рекомендуют обязательно учитывать это пожилым гражданам, чтобы правильно спланировать свои траты и не остаться без средств к существованию к концу января.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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