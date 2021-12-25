Пенсионерам в России озвучили опасность траты всей суммы выплат с карты «Мир» в декабре

Всем без исключения. Пенсионерам в РФ готовят по 16 000 рублей под Новый год
Российским пенсионерам готовят под Новый год новую денежную выплату. Это будет 16 000 рублей или даже больше, уверяет...Подробнее
Пенсионеров предупредили об опасности траты всей суммы, которая придет им в декабре на карту «Мир».
Пенсионные эксперты напомнили пожилым гражданам, что на их банковские карты в последний месяц года будут приходить не только различные выплаты и компенсации, но и пенсия за январь, передает PRIMPRESS.
Поскольку первая декада января – это выходные и праздничные дни, то тем, кто получает пенсии в этот период, выплаты могут начислить в декабре. И, потеряв бдительность, пенсионер может растратить свою январскую пенсию еще до наступления Нового года.
Тем, кто получит январские выплаты в декабре, стоит учитывать, что в следующий раз поступления на карту будут только в феврале, поэтому интервал между начислениями вырастет.
Эксперты рекомендуют обязательно учитывать это пожилым гражданам, чтобы правильно спланировать свои траты и не остаться без средств к существованию к концу января.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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